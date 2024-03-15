Археологи знайшли та відтворили найстаріший у світі рецепт пива: у чому секрет
Джерело:Tasting Table
Чи знали ви, що насправді добревідоме та улюблене для багатьох людей пиво має фантастично довгу історію. Так, стародавні єгипетські пивовари готували міцний ячмінний напій близько 2575 до нашої ери.
А найдостовірніші свідчення пивоваріння знайшли на території древньої Месопотамії.
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Найстаріший рецепт пива
Серед найбільш значущих знахідок – рецепт пива, який на сьогодні вважається найстарішим у світі. Він увічнений у застільній пісні "Гімн Нінкасі", написаній на глиняних клинописних табличках, які датуються 1800 роком до нашої ери.
Деякі історики вважають, що напій мав ритуальне та релігійне значення нарівні з олією, яка вважалася священним даром богів. Вживання пива знайшло свій відбиток й у міфології. У пантеоні шумерських богів Нінкасі була покровителькою пивоваріння, родючості та врожаю.
Шумерська технологія приготування пива
Професор шумерології з Університету Чикаго Мігель Сівіл успішно переклав стародавню пісню, що містила рецепт пива. Відомо, що цей напій мав алкогольний вміст 3,5% і на смак був м'яким, поєднуючи в собі риси сучасного пива та кріпленого сидру, попри відмінності в процесі виробництва.
Дослідження показало, що у шумерському пивоварінні не використовувався хміль, невідомий у той час у Месопотамії, і не потребувалося додаткового дозрівання, тому його вживали одразу після охолодження, пити пиво слід було з трубочок прямо з великих глечиків.
Вважається, що основою пивоваріння в Месопотамії був природний процес ферментації, хоча й досі залишається загадкою, чи це було випадковим відкриттям, чи свідомим експериментом.У світі так багато фантастичних історій. Та чи задумувалися ви, що однією із них може бути ваша? Для цього достатньо пройти простий процес реєстрації на платформі слотокінг, брати участь в турнірах та вигравати!
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