Виграші в онлайн-казино трапляються нерідко. Однак не всі з них можна віднести до п'ятірки найбільших.

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Гравець з Норвегії – 13,5 мільйона доларів

Відкриває наш топ володарів джекпотів в онлайн-казино анонімний гравець із Норвегії. За словами переможця, одного разу вночі наприкінці вересня 2011 року йому було важко заснути. Щоб скоротати час, він вирішив зіграти у свій улюблений ігровий автомат Mega Fortune. У підсумку він зірвав джекпот у розмірі 11,7 мільйона євро або ж 13,47 мільйона доларів. Не дивно, але він так і не зміг заснути.

Британський військовий – 17,2 мільйона доларів

У 2015 році британський військовий Джонатон Гейвуд зірвав джекпот у розмірі 13,2 мільйона фунтів стерлінгів. На той момент це дорівнювало 17,2 мільйона доларів. Згідно з повідомленнями, Гейвуд виграв джекпот витративши всього 25 центів. Перемога прийшла йому в грі Mega Moolah Progress Jackpot.



Британський військовий виграв 17,2 мільйона доларів / Фото Unsplash

Ще один щасливчик з Норвегії – 18,1 мільйона доларів

У 2011 році ще один щасливчик зірвав куш у Норвегії. Щоб трохи заробити він обрав гру Arabian Nights. Тоді вона була неймовірно популярною. Саме на цього переможця припав найбільший приз – 18,1 мільйона доларів.

Переможець з Бельгії – 23,6 мільйона доларів

Навесні 2021 року гравець з Бельгії сів пограти у свій улюблений ігровий автомат Absolootly Mad: Mega Moolah. Усього за кілька ігор він зірвав джекпот у тематичному слоті "Аліса в країні чудес". Щасливий фанат ігрових автоматів виграв понад 23,6 мільйона доларів.

Цікаво! Виграш був настільки великий, що навіть входить у десятку найбільших виграшів ігрових автоматів усіх часів. Мало того, технічно можна стверджувати, що це найбільша перемога в історії.

Гравець забрав додому понад 19,4 мільйона євро. Однак, якщо виходити з обмінного курсу того часу, ця сума була меншою, ніж у наступного переможця в нашому списку.



Топ-5 найбільших виграшів в онлайн-казино в історії / Фото Unsplash

Гравець з Фінляндії – 24 мільйони доларів

Ну і на верхівці нашого списку перебуває гравець з Фінляндії, який у 2013 році виграв приз у розмірі 24 мільйонів доларів. 40-річний чоловік грав в ігровий автомат Mega Fortune. Ім'я щасливчика так і не було оприлюднено, проте відомо, що він виграв восьмизначний джекпот витративши всього 25 центів.

Судячи з відео виграшу, гравець зробив щасливий спін, який відкрив бонусний раунд. Він пройшов усі три раунди колеса Mega Jackpot і виграв головний приз у розмірі понад 17,8 мільйона євро. На той час це становило близько 24 мільйонів доларів.

Раніше ми писали про чоловіка зі США, якому пощастило виграти у лотереї аж 7 разів. Загалом його виграш становить 1 052 205 доларів, серед яких джекпот у розмірі 842 152 долари, який він виграв 2002 року. Як йому це вдалося – він поділився секретною формулою.