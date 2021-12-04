Натхненні природою: майстриня створює витончені керамічні скульптури у стилі ар-нуво
Джерело:Сolossal
Американська скульпторка працює над витонченими декоративними прикрасами. У її доробку – яскраві фігурки тварин і комах, а також стилізовані візерунками глечики.
Керол Лонг з американського штату Канзас перетворює звичайні керамічні циліндри на витвори мистецтва. З-під її рук виринають керамічні метелики, суцвіття та птахи.
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Дівчина працює у стилі ар-нуво, відтворюючи натуралістичні наративи у своїх виробах.
Що таке ар-нуво?Ця мистецька модерна течія народилася на початку ХХ століття. Ар-нуво можна побачити як в архітектурі, так і в художньому мистецтві. Особливості цього стилю – пишність, розкіш та нерівні лінії, які переплітаються з природними мотивами. Часто стиль ар-нуво використовували для ілюстрацій та оздоби приміщень.
Мисткиня надихається природою – її композиції зображають і рослин, і тварин, переплітаючи усе тонкими та яскравими лініями.
Оригінальні твори мисткині дивують деталізацією / Фото Керол Лонг
Природа – головна натхненниця
Лонг оздоблює свої вироби додатковими надбудовами: ручками, кульками та візерунками, щоб прикраси виглядали максимально близькими до природної асиметрії. Химерні скульптури Лонг сповнені різнобарв’я та фактури.
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Дівчина відзначає, що процес створення кожного виробу особливо ретельний – кожна скульптура потребує витонченого нанесення керамічних деталей.
Вироби скульпторки у стилі ар-нуво / Фото Керол Лонг
Вироби скульпторки у стилі ар-нуво / Фото Керол Лонг
Вироби скульпторки у стилі ар-нуво / Фото Керол Лонг
Вироби скульпторки у стилі ар-нуво / Фото Керол Лонг