Керол Лонг з американського штату Канзас перетворює звичайні керамічні циліндри на витвори мистецтва. З-під її рук виринають керамічні метелики, суцвіття та птахи.

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Дівчина працює у стилі ар-нуво, відтворюючи натуралістичні наративи у своїх виробах.

Що таке ар-нуво? Ця Ця мистецька модерна течія народилася на початку ХХ століття. Ар-нуво можна побачити як в архітектурі, так і в художньому мистецтві. Особливості цього стилю – пишність, розкіш та нерівні лінії, які переплітаються з природними мотивами. Часто стиль ар-нуво використовували для ілюстрацій та оздоби приміщень.

Мисткиня надихається природою – її композиції зображають і рослин, і тварин, переплітаючи усе тонкими та яскравими лініями.

Оригінальні твори мисткині дивують деталізацією / Фото Керол Лонг

Природа – головна натхненниця

Лонг оздоблює свої вироби додатковими надбудовами: ручками, кульками та візерунками, щоб прикраси виглядали максимально близькими до природної асиметрії. Химерні скульптури Лонг сповнені різнобарв’я та фактури.

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Дівчина відзначає, що процес створення кожного виробу особливо ретельний – кожна скульптура потребує витонченого нанесення керамічних деталей.

Вироби скульпторки у стилі ар-нуво / Фото Керол Лонг

Вироби скульпторки у стилі ар-нуво / Фото Керол Лонг

Вироби скульпторки у стилі ар-нуво / Фото Керол Лонг

Вироби скульпторки у стилі ар-нуво / Фото Керол Лонг