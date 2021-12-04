Кэрол Лонг из американского штата Канзас превращает обычные керамические цилиндры в произведения искусства. Из-под ее рук выныривают керамические бабочки, соцветия и птицы.

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Девушка работает в стиле ар-нуво, воспроизводя натуралистические нарративы в своих изделиях.

Что такое ар-нуво? Это Это художественное модерное течение родилось в начале ХХ века. Ар-нуво можно увидеть как в архитектуре, так и в художественном искусстве. Особенности этого стиля – великолепие, роскошь и неровные линии, переплетающиеся с естественными мотивами. Часто стиль ар-нуво использовали для иллюстраций и украшения помещений.

Художница вдохновляется природой – ее композиции изображают и растения, и животные, переплетая все тонкими и яркими линиями.

Оригинальные произведения художницы удивляют детализацией / Фото Кэрол Лонг

Природа – главная вдохновительница

Лонг украшает свои изделия дополнительными надстройками: ручками, шариками и узорами, чтобы украшения выглядели максимально близкими к природной асимметрии. Причудливые скульптуры Лонг полны разноцветия и фактуры.

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Девушка отмечает, что процесс создания каждого изделия особенно тщателен – каждая скульптура нуждается в изощренном нанесении керамических деталей.

Изделия скульптора в стиле ар-нуво / Фото Кэрол Лонг

Изделия скульптора в стиле ар-нуво / Фото Кэрол Лонг

Изделия скульптора в стиле ар-нуво / Фото Кэрол Лонг

Изделия скульптора в стиле ар-нуво / Фото Кэрол Лонг