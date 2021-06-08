"Наруто" і "Ван Піс": нейромережі показали, якими були б герої аніме у реальному житті

8 червня 2021 , 10:35
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм artbreeder_anime

Мультфільми аніме вже давно стали популярними не лише в Японії, а й в усьому світі. Вони вирізняються особливим стилем малювання, який не сплутаєш ні з чим іншим. Проте, його складно назвати реалістичним. Саме тому фанатам цих мультиків було б цікаво подивитися, який вигляд мали б улюблені персонажі у справжньому житті.

Це стало реальним завдяки Шеноа Леві, який за допомогою нейромережі створив реалістичні зображення найпопулярніших персонажів аніме. Для цього він використовував програму під назвою ArtbreederПропонуємо вам переглянути найкращі роботи.

Це цікаво Як з'явилися гральні карти: історія, види, цікаві факти

Герої "Ван Піс"

Герої "Наруто"

Герої "Євангеліон"

Герої "Перлина Дракона"

Герої Hunter × Hunter

Герої "Бліч"

Герої "Аватар: Останній захисник"

Герої "Неймовірні пригоди Джоджо"

Хаул, "Мандрівний замок Хаула"

Ято, "Бездомний Бог"

Всемогутній, "Моя геройська академія"

Всемогутній без сили, "Моя геройська академія"

Леоріо, Hunter × Hunter

Азула, "Аватар: Останній захисник"

Ерен Єгер "Атака титанів"

Ейджиро Кірішіма "Моя геройська академія"

Теня Іїда, "Моя геройська академія"

Рой Мустанг, "Сталевий алхімік"

Сайтама, "Ванпанчмен"

Едвард Елрік, "Сталевий алхімік"

Шото Тодорокі, "Моя геройська академія"

Автор: Софія Гусєва