"Наруто" і "Ван Піс": нейромережі показали, якими були б герої аніме у реальному житті

Мультфільми аніме вже давно стали популярними не лише в Японії, а й в усьому світі. Вони вирізняються особливим стилем малювання, який не сплутаєш ні з чим іншим. Проте, його складно назвати реалістичним. Саме тому фанатам цих мультиків було б цікаво подивитися, який вигляд мали б улюблені персонажі у справжньому житті.
Це стало реальним завдяки Шеноа Леві, який за допомогою нейромережі створив реалістичні зображення найпопулярніших персонажів аніме. Для цього він використовував програму під назвою Artbreeder. Пропонуємо вам переглянути найкращі роботи.
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