Наречені на власному весіллі влаштували гостям перевірку: хто не пройде – залишиться голодним

Джеймс і Джемма Шередди із Великої Британії побралися наприкінці серпня. Їхнім гостям це весілля запам'яталося не лише об'єднанням двох закоханих в одну сім'ю, а й випробуваннями, не пройшовши які, вони не могли потрапити за святковий стіл.

Весілля математика

Джеймс працює вчителем математики у школі, і навіть на власному весіллі він не був готовий розлучитися з улюбленою роботою. Саме тому наречені вирішили ускладнити життя своїм близьким та розважитися, зашифрувавши номери їхніх столів за допомогою прикладів та рівнянь. Люди не знали, де мають сидіти, аж поки не розв'язували задачу.

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Напроти кожного імені у списку гостей було написане завдання. Наречені забезпечили запрошених калькулятором, а тим, у кого були найскладніші приклади, напередодні дали підказки. Комусь порадили повторити тригонометрію, а декому – пригадати диференціацію.

Розподіляючи завдання, Джеймс із Джеммою, зважали на можливості гостей. До прикладу, іншому вчителеві математики та бухгалтеру дісталися найважчі рівняння, а наймолодшим гостям – прості арифметичні приклади. Крім того, Джеймс вирішив пожартувати над своїм братом – йому потрібно було вирішити "1+1".



План розсадки гостей на весіллі / Фото з інстаграму stanfordfarmweddings_events

Друзям і рідним це дуже сподобалося. Вони розповіли, що спершу у них була паніка – люди говорили: "О ні, тільки не математика", але вони швидко з усім розібралися, і ніхто не залишився голодний,

– поділилися наречені.

Молодята задоволені своєю ідеєю та її втіленням, адже це зробило їхнє свято унікальним та незабутнім. Єдине, про що вони шкодують, – це те, що не бачили обличчя усіх своїх близьких, коли ті зрозуміли, що саме їм доведеться зробити.

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