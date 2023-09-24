Перейшла всі межі: наречений кинув кохану до весілля і вона потрапила до психлікарні

У Британії перед весіллям Лексі і Саллі розігралася справжня шекспірівська трагедія. Чоловік скасував церемонію, а жінка потрапила до психлікарні.

Все через неадекватну поведінку сестри нареченої. Вночі Лексі відчув, що його хтось торкається.

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Коли чоловік відкрив очі, помітив, що над ним із бритвою схилилася сестра нареченої і встигла поголити йому частину бороди. Це було неабияким ударом для нього, адже він відрощував її 8 років.

Як на це відреагувала наречена

Майбутня дружина Лексі вступилася за сестру, оскільки сама хотіла, аби чоловік залишився без бороди. Через інцидент з голінням наречений зібрав речі і пішов.

Після розриву Саллі робила спробу суїциду, її врятували і помістили до психлікарні. Сам чоловік вважає, що ухвалив правильне рішення розірвати стосунки.

Інші випадки нещасливого шлюбу

Раніше ми писали, що 33-річна Шарлотта випадково дізналася про зраду коханого. Сталося це, коли вона взяла його телефон, щоб переглянути фотографії з вечірки. Однак те, що вона побачила, її приголомшило.

А ще одна жінка вирішила розлучитися зі своїм чоловіком після того, як дізналася прізвисько, яке він дав їй у листуванні зі своїми друзям. За її словами, це прізвисько стало останньою краплею.