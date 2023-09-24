Все из-за неадекватного поведения сестры невесты. Ночью Лекси почувствовал, что его кто-то касается.

Смотрите также Мужчина дважды завалил детектор лжи: это разрушило его брак.

Когда мужчина открыл глаза, заметил, что над ним с бритвой склонилась сестра невесты и успела выбрить ему часть бороды. Это было большим ударом для него, ведь он отращивал ее 8 лет.

Как на это отреагировала невеста

Будущая жена Лекси вступилась в сестру, поскольку сама хотела, чтобы муж остался без бороды. Из-за инцидента с бритьем жених собрал вещи и ушел.

После разрыва Салли предпринимала попытку суицида, ее спасли и поместили в психушку. Сам мужчина считает, что принял правильное решение разорвать отношения.

Другие случаи несчастливого брака

Ранее мы писали, что 33-летняя Шарлотта случайно узнала об измене любимого. Случилось это, когда она взяла его телефон, чтобы посмотреть фотографии с вечеринки. Однако то, что она увидела, ее ошеломило.

А еще одна женщина решила расстаться со своим мужем после того, как узнала прозвище, которое он дал ей в переписке со своими друзьями. По ее словам, это прозвище стало последней каплей.