Туристи швидко увімкнули ліхтарик і побачили кошмарне видовище.

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Що чекало на туристів

Туристи побачили сотні павуків, які щільно обліпили намет. На моторошних кадрах, опублікованих на офіційній сторінці заповідника Лейк-Кларк у Facebook, видно величезні скупчення довгоногих павуків, що чіпляються за полотно намету. Це викликало страх у багатьох підписників.

Ось, чому я ніколи не хочу спати в наметі,

– написав один із них.



Павуки обліпили намет / Фото Lake Clark National Park & Preserve

Чому павуки так поводилися

Представники заповідника пояснили, що комахи на фото – павуки-сінокосці або косарики. Це вид комах, що живуть практично скрізь. Павучки невеликих розмірів, вони не плетуть павутину, також безпечні для людей та тварин.

Групи подібних комах іноді утворюють щільні скупчення, звані агрегаціями. Така поведінка є звичайною для цих довгоногих павуків, але немає однозначного пояснення, чому вони так чинять,

– написали представники заповідника.

Вони припустили, що скупчення утворюються для спарювання, контролю вологості або для відлякування хижаків.

Раніше чоловік зазирнув під ґанок будинку і побачив сцену як у фільмі жахів. Він зізнався, що кожного року ховає там речі і нічого подібного раніше не траплялося.

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