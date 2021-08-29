Наганяє апетит: художниця створює красиву та реалістичну їжу за допомогою ниток і гачка

Люди завжди прагнуть знайти собі хобі, і часто вони підходять до цього питання креативно. Ось і художниця Нормалінн Аблао не просто в'яже гачком, а створює з ниток шедеври у вигляді реалістичної їжі.

Її роботи настільки реалістичні, що їх справді хочеться скуштувати. Солодощі, випічка, м'ясні страви – гачку майстрині підвладно практично все. Свої роботи вона публікує в інстаграмі, а для тих, хто хотів би спробувати створити щось схоже, Нормалінн пропонує спеціальні шаблони на сайті Etsy.

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Розваги 24 підготували добірку найцікавіших витворів художниці. Обережно, від перегляду ви можете захотіти їсти!

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До теми Художник переплітає випадкові тексти у книжкових скульптурах

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