Художниця Зої Хілярд з британського Бірмінгема оживляє розбиті миски та вази. Вона застосовує традиційні ремісничі техніки.

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Черепки від пошкодженого посуду Хілярд обгортає вінтажною тканиною з різними принтами, поєднуючи квіткові мотиви та геометрію.

У якому стилі працює художниця? Зої творить у стилі печворк. Так називається клаптикове шиття, або ж текстильна мозаїка – вид мистецтва, коли за принципом мозаїки зшивають цілісний виріб за шматочків тканини. Хілярд створює печворк-композиції у поєднанні з керамікою, створюючи новий підстиль.

Глечик у стилі печворк / Фото Зої Хілярд

Унікальність зберігає історію

Збираючи вихідні матеріали зі скупчень керамістів або отримуючи розбиті сімейні реліквії на замовлення, Хілярд працює, щоб зберегти початкову форму виробу, проте змінити його призначення.

Кожна деталь унікальна з точки зору комбінацій використаних матеріалів, малюнка зламу, впливу кольору та друку та естетичних рішень, прийнятих під час реконструкції,

– розповіла вона.

Мисткиня балансує між новим і старим / Фото Зої Хілярд

Творчість Хілярд сповнена метафоричного та фізичного контрасту між старим і новим. Хоча шматочки виглядають ніжними й легкими завдяки тканині, та вони зберігають важкість і вагу глини. До того ж вони тепліші на дотик, ніж, наприклад, порцеляновий посуд.

Мені подобаються ці двозначності, коли робота кидає виклик очікуванням і звичайним визначенням,

– сказала мисткиня.

Твори мисткині / Фото Зої Хілярд

Твори мисткині / Фото Зої Хілярд

Твори мисткині / Фото Зої Хілярд