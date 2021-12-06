Художница Зои Хилярд из британского Бирмингема оживляет разбитые миски и вазы. Она применяет традиционные ремесленные техники.

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Черепки от поврежденной посуды Хилярд обертывает винтажной тканью с различными принтами, сочетая цветочные мотивы и геометрию.

В каком стиле работает художница? Зои творит в стиле пэчворк. Так называется лоскутное шитье, или же текстильная мозаика – вид искусства, когда по принципу мозаики сшивают цельное изделие из кусочков ткани. Хилярд делает пэчворк-композиции в сочетании с керамикой, создавая новый подстиль.



Кувшин в стиле пэчворк / Фото Зои Хилярд

Уникальность сохраняет историю

Собирая исходные материалы из скоплений керамистов или получая разбитые семейные реликвии на заказ, Хилярд работает, чтобы сохранить первоначальную форму изделия, однако изменить его назначение.

Каждая деталь уникальна с точки зрения комбинаций использованных материалов, рисунка излома, влияния цвета и печати и эстетических решений, принятых во время реконструкции,

– рассказала она.



Художница балансирует между новым и старым / Фото Зои Хилярд

Творчество Хилярд полно метафорического и физического контраста между старым и новым. Хотя кусочки выглядят нежными и легкими благодаря ткани, но они сохраняют тяжесть и вес глины. К тому же они теплее на ощупь, чем, например, фарфоровая посуда.

Мне нравятся эти двусмысленности, когда работа бросает вызов ожиданиям и обычным определениям,

– сказала художница.



Произведения художницы / Фото Зои Хилярд



Произведения художницы / Фото Зои Хилярд