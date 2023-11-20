Захід відбудеться у Києві на локації Будинок архітектора, передає 24 Канал.

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При світлі свічок оркестр за допомогою неперевершеної музики перенесе вас у захопливу подорож, присвячену культовим фільмам:

  • "Джокер",
  • "Ла Ла Ленд",
  • "Одного разу в Голлівуді",
  • "Зірка народилася",
  • "Ігри престолів",
  • "Опівночі у Парижі",
  • "Інтерстеллар",
  • "Амелі",
  • "Хрещений батько",
  • "Твін Пікс",
  • "Сніданок у Тіфані",
  • "Запах жінки",
  • "500 днів літа",
  • "Великий Гетсбі",
  • "Форест Гамп" та багатьох інших шедеврів.

Подаруйте собі та близьким неповторний музичний вечір, затишний та наповнений найкращими мелодіями кінематографа.

Нагадаємо, що у кіно все ще йдуть легендарне продовження "Голодних ігор" та документальний фільм про боротьбу українців на теренах IT-галузі. Не втратьте свій шанс подивитися ці та інші фільми на великих екранах.