Захід відбудеться у Києві на локації Будинок архітектора, передає 24 Канал.

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При світлі свічок оркестр за допомогою неперевершеної музики перенесе вас у захопливу подорож, присвячену культовим фільмам:

"Джокер",

"Ла Ла Ленд",

"Одного разу в Голлівуді",

"Зірка народилася",

"Ігри престолів",

"Опівночі у Парижі",

"Інтерстеллар",

"Амелі",

"Хрещений батько",

"Твін Пікс",

"Сніданок у Тіфані",

"Запах жінки",

"500 днів літа",

"Великий Гетсбі",

"Форест Гамп" та багатьох інших шедеврів.

Подаруйте собі та близьким неповторний музичний вечір, затишний та наповнений найкращими мелодіями кінематографа.

Коли: 22 листопада, 19:00

Де: Будинок архітектора, Київ, вулиця Бориса Грінченка, 7

Квитки ви можете придбати за посиланням.

Нагадаємо, що у кіно все ще йдуть легендарне продовження "Голодних ігор" та документальний фільм про боротьбу українців на теренах IT-галузі. Не втратьте свій шанс подивитися ці та інші фільми на великих екранах.

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