Захід відбудеться у Києві на локації Будинок архітектора, передає 24 Канал.
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При світлі свічок оркестр за допомогою неперевершеної музики перенесе вас у захопливу подорож, присвячену культовим фільмам:
- "Джокер",
- "Ла Ла Ленд",
- "Одного разу в Голлівуді",
- "Зірка народилася",
- "Ігри престолів",
- "Опівночі у Парижі",
- "Інтерстеллар",
- "Амелі",
- "Хрещений батько",
- "Твін Пікс",
- "Сніданок у Тіфані",
- "Запах жінки",
- "500 днів літа",
- "Великий Гетсбі",
- "Форест Гамп" та багатьох інших шедеврів.
Подаруйте собі та близьким неповторний музичний вечір, затишний та наповнений найкращими мелодіями кінематографа.
Нагадаємо, що у кіно все ще йдуть легендарне продовження "Голодних ігор" та документальний фільм про боротьбу українців на теренах IT-галузі. Не втратьте свій шанс подивитися ці та інші фільми на великих екранах.