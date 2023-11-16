Якщо не знаєте, що подивитися у кіно – 24 Канал зібрав добірку кінопрем'єр на 16 – 22 листопада.

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"Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій"

Жанри: фентезі, екшн

"Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій" розповідає про молодого Коріолана (Том Бліта), який є останньою надією його роду, колись гордого клану Сноу, що впав у немилість післявоєнного капітолія. Оскільки його стан і життя опиняються під загрозою, Сноу неохоче стає наставником Люсі Грей Берд (Рейчел Зеглер), триб'юта зі збіднілого Дистрикту 12. Але після того, як Люсі Грей зачаровує аудиторію Панема, Сноу бачить можливість змінити їхню долю. Попри те, що все, над чим він працював, висить на волосині, Сноу поєднується з Люсі Грей, щоб переломити ситуацію на свою користь. Розриваючись між добром і злом, Сноу вирушає в гонку з часом, щоб вижити й з'ясувати, чи стане він нарешті співочою пташкою, чи змією.

Трейлер фільму "Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій": дивіться відео

"Перший код"

Жанр: документальний

"Перший код" – це фільм, який став найочікуванішим фільмом серед української аудиторії не лише зі сфери IT, а й серед звичайного глядача. Адже "Перший код" розповідає про реальну боротьбу IT-фахівців, які об'єдналися у 300-тисячне віртуальне військо та просто звичайних людей, які за допомогою смартфона змогли протистояти ворогові.

Трейлер фільму "Перший код": дивіться відео

"Генделик"

Жанр: комедія

Сценарист Іван Герасимов у процесі творчої кризи не здає у термін сценарій фільму. Гонорар витрачено, і замовник – кримінальний авторитет – загрожує йому вбивством. Герасимов тікає й опиняється у різних таємничих місцях. Потрапляючи в кафе "Перекресток", яке перебуває поза часом і простором, Іван зустрічає дивакуватих людей. Вони допомагають йому розібратися у собі, і зрозуміти, щоб жити сьогоденням, треба відпустити минуле.

Трейлер фільму "Генделик": дивіться відео

"Коли зло ховається"

Жанр: жахи

У глухому селі два брати знаходять зараженого демоном чоловіка, який став ідеальною оболонкою для народження зла. Вони вирішують позбутися тіла, але лише поширюють хаос.

Трейлер фільму "Коли зло ховається": дивіться відео

"Кохання без заморочок"

Жанри: комедія, романтика

Софія – професор філософії з інтелігентної родини. Разом із чоловіком вони відвідують культурні заходи, а на званих вечерях ведуть інтелектуальні бесіди. Проте сплять вони у різних ліжках, а метелики у животі давно скінчили свій життєвий цикл. Світ Софії перевертається, коли вона закохується у простого робітника Сільвена. Їхні протилежності притягуються, але є нюанс.

Трейлер фільму "Кохання без заморочок​​​​​​​​​​​​​​": дивіться відео

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