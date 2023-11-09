Якщо ви шукаєте захопливий екшн, глибокий сюжет або можливо щось абсолютно несподіване – дивіться кінодобірку 24 Каналу на тиждень 9 – 15 листопада.
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"Марвели"
Жанри: бойовик, пригоди, екшн
Стрічка "Марвели" від Marvel Studios розповідає історію Керол Денвер – Капітан Марвел. Їй вдалося знайти себе, перемігши тиранів Крі та помстившись Абсолютному Інтелекту. Але через непередбачувані наслідки Керол доводиться взяти на себе тягар дестабілізованого всесвіту.
Трейлер до фільму "Марвели": дивіться відео
"Звук свободи"
Жанри: бойовик, кримінал
Спеціальний урядовий агент Тім Баллард має виявляти та заарештовувати причетних до виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії. Під час чергової операції він рятує хлопчика Мігеля. Маленьких братика та сестричку з Гондурасу викрали торговці людьми. Хлопчик просить Тіма врятувати його сестру. Це спонукає Балларда до рішучіших дій. Він залишає свою роботу і вирушає в непрохідні зарості Колумбії.
Трейлер до фільму "Звук свободи": дивіться відео
"Опале листя"
Жанри: драма, комедія
Неочікувана зустріч у караоке-барі кардинально змінює життя чоловіка та жінки, які прагнуть знайти своє кохання. І хоча між ними спалахує іскра, на шляху до щастя чекають численні випробування – від загублених телефонних номерів до невірних адрес, алкогольних перешкод та неймовірного бездомного чотириногого друга.
Трейлер до фільму "Опале листя": дивіться відео
"Прокляття щуролова"
Жанр: жахи
Коли композиторці доручають завершити концерт свого покійного вчителя, вона швидко виявляє, що виконання цієї музики призводить до смертельних наслідків. Це спонукає її розкрити тривожне походження мелодії і зла, що прокинулося.
Трейлер до фільму "Прокляття щуролова": дивіться відео