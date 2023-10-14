Виступи "Другої Ріки" відбудуться у містах Канади та США в жовтні та листопаді. Перед поверненням до України гурт виступить ще у кількох містах Польщі та Німеччині, пише 24 Канал.

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Український рок чекає

Організатори туру обіцяють шанувальникам гурту "ніжні й лампові" концерти. "Це неймовірний шанс зануритися у рифи улюблених пісень та згадати, який же на смак справжній український рок", – наголосили в ATLAS Entertainment.

Важливо! Водночас це ще й нагода допомогти Україні. Аже частину виручених з кожного концерту грошей планують передати на благодійність.

Сотня дронів для ЗСУ

Музиканти хочуть під час туру зібрати гроші на 100 FPV-дронів. Напередодні український захисник Олесь Маляревич розповів у коментарі 24 Каналу про те, чому ці засоби ураження – дуже важливі на фронті. Військовий називає їх "летючою артилерією".

FPV-дрони можуть передавати відео у реальному часі з камери на самому БПЛА. Від інших безпілотників вони відрізняються швидкістю, точністю та особливостями керування.

Графік виступів "Другої Ріки":

12 жовтня – Вінніпеґ;

13 жовтня – Саскатун;

14 жовтня – Едмонтон;

15 жовтня – Калґарі;

18 жовтня Р Келоуна;

19 жовтня – Ванкувер;

20 жовтня – Сіетл;

21 жовтня – Сан-Франциско;

22 жовтня – Лос-Анджелес;

26 жовтня – Чикаго;

27 жовтня – Детройт;

28 жовтня – Клівленд;

29 жовтня – Нью-Йорк;

2 листопада – Філадельфія;

3 листопада – Монреаль;

4 листопада – Торонто.

Після північноамериканського туру гурт "Друга Ріка" завітає з програмою "ІНША РІКА" до Польщі та Німеччини. 19 листопада відбудеться концерт у Варшаві, 20 листопада – у Гданську, 21 листопада – у Познані, 23 листопада – у Вроцлаві, 24 листопада – у Кракові, 26 листопада – у Гамбурзі, 27 листопада – у Берліні, 29 листопада – в Обергаузені.

Зверніть увагу! У кожному місті, в якому відбудеться концерт, запланові аукціони концептуальних лотів, які стануть цінним нагадуванням переможцям про участь в допомозі ЗСУ.

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Музиканти закликають своїх прихильників ділитися інформацією про концерти в соцмережах. Будемо вдячні за анонси у вас на сторінках", – зазначили у "Другій Ріці".