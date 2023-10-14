Виступи "Другої Ріки" відбудуться у містах Канади та США в жовтні та листопаді. Перед поверненням до України гурт виступить ще у кількох містах Польщі та Німеччині, пише 24 Канал.
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Український рок чекає
Організатори туру обіцяють шанувальникам гурту "ніжні й лампові" концерти. "Це неймовірний шанс зануритися у рифи улюблених пісень та згадати, який же на смак справжній український рок", – наголосили в ATLAS Entertainment.
Сотня дронів для ЗСУ
Музиканти хочуть під час туру зібрати гроші на 100 FPV-дронів. Напередодні український захисник Олесь Маляревич розповів у коментарі 24 Каналу про те, чому ці засоби ураження – дуже важливі на фронті. Військовий називає їх "летючою артилерією".
FPV-дрони можуть передавати відео у реальному часі з камери на самому БПЛА. Від інших безпілотників вони відрізняються швидкістю, точністю та особливостями керування.
Графік виступів "Другої Ріки":
- 12 жовтня – Вінніпеґ;
- 13 жовтня – Саскатун;
- 14 жовтня – Едмонтон;
- 15 жовтня – Калґарі;
- 18 жовтня Р Келоуна;
- 19 жовтня – Ванкувер;
- 20 жовтня – Сіетл;
- 21 жовтня – Сан-Франциско;
- 22 жовтня – Лос-Анджелес;
- 26 жовтня – Чикаго;
- 27 жовтня – Детройт;
- 28 жовтня – Клівленд;
- 29 жовтня – Нью-Йорк;
- 2 листопада – Філадельфія;
- 3 листопада – Монреаль;
- 4 листопада – Торонто.
Після північноамериканського туру гурт "Друга Ріка" завітає з програмою "ІНША РІКА" до Польщі та Німеччини. 19 листопада відбудеться концерт у Варшаві, 20 листопада – у Гданську, 21 листопада – у Познані, 23 листопада – у Вроцлаві, 24 листопада – у Кракові, 26 листопада – у Гамбурзі, 27 листопада – у Берліні, 29 листопада – в Обергаузені.
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Музиканти закликають своїх прихильників ділитися інформацією про концерти в соцмережах. Будемо вдячні за анонси у вас на сторінках", – зазначили у "Другій Ріці".