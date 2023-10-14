Виступи "Другої Ріки" відбудуться у містах Канади та США в жовтні та листопаді. Перед поверненням до України гурт виступить ще у кількох містах Польщі та Німеччині, пише 24 Канал.

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Український рок чекає

Організатори туру обіцяють шанувальникам гурту "ніжні й лампові" концерти. "Це неймовірний шанс зануритися у рифи улюблених пісень та згадати, який же на смак справжній український рок", – наголосили в ATLAS Entertainment.

Сотня дронів для ЗСУ

Музиканти хочуть під час туру зібрати гроші на 100 FPV-дронів. Напередодні український захисник Олесь Маляревич розповів у коментарі 24 Каналу про те, чому ці засоби ураження – дуже важливі на фронті. Військовий називає їх "летючою артилерією".

FPV-дрони можуть передавати відео у реальному часі з камери на самому БПЛА. Від інших безпілотників вони відрізняються швидкістю, точністю та особливостями керування.

Графік виступів "Другої Ріки":

  • 12 жовтня – Вінніпеґ;
  • 13 жовтня – Саскатун;
  • 14 жовтня – Едмонтон;
  • 15 жовтня – Калґарі;
  • 18 жовтня Р Келоуна;
  • 19 жовтня – Ванкувер;
  • 20 жовтня – Сіетл;
  • 21 жовтня – Сан-Франциско;
  • 22 жовтня – Лос-Анджелес;
  • 26 жовтня – Чикаго;
  • 27 жовтня – Детройт;
  • 28 жовтня – Клівленд;
  • 29 жовтня – Нью-Йорк;
  • 2 листопада – Філадельфія;
  • 3 листопада – Монреаль;
  • 4 листопада – Торонто.

Після північноамериканського туру гурт "Друга Ріка" завітає з програмою "ІНША РІКА" до Польщі та Німеччини. 19 листопада відбудеться концерт у Варшаві, 20 листопада – у Гданську, 21 листопада – у Познані, 23 листопада – у Вроцлаві, 24 листопада – у Кракові, 26 листопада – у Гамбурзі, 27 листопада – у Берліні, 29 листопада – в Обергаузені.

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Музиканти закликають своїх прихильників ділитися інформацією про концерти в соцмережах. Будемо вдячні за анонси у вас на сторінках", – зазначили у "Другій Ріці".