"Млинці з беконом" у виконанні Росомахи: Г'ю Джекман заспівав пісню з мультсеріалу "Час пригод"
Джерело:інстаграм Г'ю Джекмана
Відомий австралійський актор продемонстрував свою любов до анімаційного серіалу "Час пригод". У короткому ролику він виконав улюблену фанатами пісню.
На своїй сторінці в інстаграмі Г'ю Джекман опублікував відео, в якому він наспівує пісню з мультсеріалу "Час пригод". В оригінальному серіалі її співав один з головних героїв – пес Джейк, під час приготування на сніданок однойменної страви в епізодах "Тихо згораючи" і "Чи це ти?".
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Виконавець ролі Росомахи продемонстрував фанатам футболку з Джейком і млинцями з беконом, про які й співається у короткій пісеньці.
Млинці з беконом, готую млинці з беконом,
Візьми трохи бекону, і я покладу його в млинець,
Млинці з беконом, ось що з цього вийде,
Млинець з беконом!
– співає Джейк.
Пісня "Млинці з беконом" у виконанні пса Джейка: відео
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Коротко про мультфільм "Час пригод"Це анімаційний серіал про пригоди хлопчика Фінна і чарівного пса Джейка в постапокаліптичному світі. Вони живуть разом у будиночку на дереві. Головні герої дуже люблять різні пригоди, які їм зустрічаються на життєвому шляху.
Серіал створив Пендлтон Уорд для каналу Cartoon Network. Мультсеріал показували з 2010 року. Закінчився він у 2018. Всього вийшло 10 сезонів з 282 епізодів.