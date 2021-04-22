Міжнародний олімпійський комітет оголосив про створення перших віртуальних Олімпійських ігор

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Джерело:

olympic.org

Знаковий крок у віртуальний спорт зробив Міжнародний олімпійський комітет. Там розповіли про першу в історії Олімпійську віртуальну серію.

У четвер, 22 квітня, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) оголосив про організацію п'яти кіберспортивних заходів, які будуть проведені напередодні літніх ігор цього року в Токіо. Це перші змагання в історії комітету, які залучать віртуальні види спорту, що мають олімпійську ліцензію.

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Олімпійська віртуальна серія (OVS) включатиме змагання з:

  • автоперегонів;
  • бейсболу;
  • велоспорту;
  • веслування;
  • вітрильного спорту.

Кожен такий захід проводитиметься через координацію між визнаною МОК Міжнародною федерацією даного виду спорту і відповідним видавцем ігор.

Віртуальна Олімпійська серія – це новий унікальний Олімпійський цифровий досвід, спрямований на розширення прямої взаємодії з новою аудиторією в області віртуального спорту.  Він заохочує до участі у спорті та сприяє олімпійським цінностям, приділяючи особливу увагу молоді,
– сказав президент МОК Томас Бах.


 Міжнародний олімпійський комітет оголосив про створення перших віртуальних Олімпійських ігор / Фото olympic.org

Захід пройде перед стартом Олімпійських ігор в Токіо –  з 13 травня по 23 червня 2021 року.