Знаковый шаг в виртуальный спорт сделал Международный олимпийский комитет. Там рассказали о первой в истории олимпийской виртуальной серии.

В четверг, 22 апреля, Международный олимпийский комитет (МОК) объявил об организации пяти киберспортивных мероприятий, которые будут проведены в преддверии летних игр этого года в Токио. Это первые соревнования в истории комитета, которые привлекут виртуальные виды спорта, имеющие олимпийскую лицензию.

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Олимпийская виртуальная серия (OVS) будет включать соревнования по:

автогонкам;

бейсболу;

велоспорту;

гребле;

парусному спорту.

Каждое такое мероприятие будет проводиться через координацию между признанной МОК Международной федерацией данного вида спорта и соответствующим издателем игр.

Виртуальная Олимпийская серия – это новый уникальный Олимпийский цифровой опыт, направленный на расширение прямого взаимодействия с новой аудиторией в области виртуального спорта. Он поощряет участие в спорте и способствует олимпийским ценностям, уделяя особое внимание молодежи,

– сказал президент МОК Томас Бах.



Международный олимпийский комитет объявил о создании первых виртуальных Олимпийских игр / Фото olympic.org

Мероприятие пройдет перед стартом Олимпийских игр в Токио – с 13 мая по 23 июня 2021 года.