Международный олимпийский комитет объявил о создании первых виртуальных Олимпийских игр
Знаковый шаг в виртуальный спорт сделал Международный олимпийский комитет. Там рассказали о первой в истории олимпийской виртуальной серии.
Источник:olympic.org
В четверг, 22 апреля, Международный олимпийский комитет (МОК) объявил об организации пяти киберспортивных мероприятий, которые будут проведены в преддверии летних игр этого года в Токио. Это первые соревнования в истории комитета, которые привлекут виртуальные виды спорта, имеющие олимпийскую лицензию.
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Олимпийская виртуальная серия (OVS) будет включать соревнования по:
- автогонкам;
- бейсболу;
- велоспорту;
- гребле;
- парусному спорту.
Каждое такое мероприятие будет проводиться через координацию между признанной МОК Международной федерацией данного вида спорта и соответствующим издателем игр.
Виртуальная Олимпийская серия – это новый уникальный Олимпийский цифровой опыт, направленный на расширение прямого взаимодействия с новой аудиторией в области виртуального спорта. Он поощряет участие в спорте и способствует олимпийским ценностям, уделяя особое внимание молодежи,
– сказал президент МОК Томас Бах.
Международный олимпийский комитет объявил о создании первых виртуальных Олимпийских игр / Фото olympic.org
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