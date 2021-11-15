Митець перетворює шедеври мистецтва на геометричні ілюстрації: кумедні фото
Джерело:mymodernmet
Твори великих художників вже закарбувалися в культурному сприйнятті людей. Та японський майстер переосмислює класичне мистецтво – він перетворює відомі картини на абстрактну геометрію.
Джон Батталгазі, художник із Токіо відтворює загальновизнані шедеври у власній манері – чоловік створив власний стиль, поєднавши декоративність та геометрію.
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Мінімалістичні малюнки Батталгазі не залишають нічого зайвого – лише суть, завдяки якій відомі картини.
У якому стилі працює митецьБатталгазі поєднує елементи трьох стилів – абстракції, кубізму та ар деко. Ці течії виділяються своєю декоративністю та схематичністю. Стилі утворилися на початку ХХ століття та впевнено закріпилися у світовому мистецтві – донині митці з усього світу надихаються та творять подібні витвори.
Художник вже переробив "Мону Лізу" Леонардо да Вінчі, "Дівчину з перлинною сережкою" Яна Вермера та "Поцілунок" Клімта. Спрощені шедеври не втратили свого шарму – митець вдало підкреслив особливості відомих творів.
Ян Вермер, "Дівчина з перловою сережкою", 1665 рік / Ілюстрація Батталгазі
Чоловік створює геометричні адаптації не звичайними фарбами – він віддає перевагу цифровим технологіям.
Сьогодні з цифровими технологіями ми можемо простіше поєднувати нове і старе. Завдяки гаджетам я можу відповідним чином організувати роботу та більше експериментувати. Це дозволяє мені бути сміливим і пробувати цікаві кольорові схеми та композиції,
– розповів Батталгазі.
Роботи митця демонструються в галереях Японії та США. Батталгазі має особистий сайт, де публікує нові роботи, а також веде інстаграм, за яким слідкують майже 10 тисяч підписників.
Леонардо да Вінчі, "Мона Ліза", 1503 – 1506 роки / Ілюстрація Батталгазі
Густав Клімт, "Поцілунок", 1907 рік / Ілюстрація Батталгазі
Грант Вуд, "Американська готика", 1930 рік / Ілюстрація Батталгазі