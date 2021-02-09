На Місяці знайшли м'ячі для гольфу: американський астронавт зіграв ними 50 років тому

У 1971 році Алан Шепард, командувач місії NASA "Аполон-14", зіграв у гольф під час третьої висадки на Місяць. Нещодавно їх виявили на поверхні супутника.

За допомогою знімків Місяця та архівних відео спеціаліст по візуалізації Енді Сондерс знайшов 2 м'ячі для гольфу, які пробули там 50 років. Попри те, що астронавт стверджував, що кинув м'ячі на "милі, милі та милі", їх виявили на відносно невеликій відстані – 22 та 36,5 метра.

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Алан Шепард таємно проніс м'ячі на борт космічного корабля – він заховав їх у шкарпетки. Також він взяв із собою залізний наконечник ключки для гольфу. Його він прикріпив до спеціального інструменту для взяття зразків місячних порід, і за допомогою цієї конструкції зіграв у гольф.

Алан Шепард зіграв у гольф на Місяці: архівне відео

Щоб показати, де наразі розташовані м'ячі, а також місце, звідки Алан Шепард їх запустив, Енді Сондерс з'єднав у єдину панораму 6 знімків поверхні супутника Землі, та значно покращив їхню якість.



М'ячі для гольфу на поверхні Місяця / Візуалізація Енді Сондерса

Енді Сондерс стверджує, що навіть те, що астронавтові вдалося підкинути м'яч – неймовірно. За його словами, за таких умов м'ячі можна було б кинути на кілька кілометрів, але зробити це зміг би лише чемпіон з гольфу Брайсон Дешамбо.

Уявіть, що ви у скафандрі, шоломі і товстих рукавицях. Не забувайте також про гравітацію, хоча й слабку. Те, що він зробив – надзвичайно вражає,

– сказав Сонберс.