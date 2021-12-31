Місячний календар на січень: коли можна побачити повню у новому році
Джерело:24 канал
Коли в січні можна буде побачити повний місяць – дивіться шлях світила у перший місяць 2022 року.
Місячний календар розкаже, які дні будуть сприятливі та несприятливі для ваших справ.
Читайте також Місячний календар на грудень: шлях світила протягом місяця
|
Місячний календар на січень
|
1 січня
|
Спадний місяць
|
27, 28 день
|
2 січня
|
Новий місяць
|
28, 29, 1 день
|
3 січня
|
Висхідний місяць
|
1, 2 день
|
4 січня
|
Висхідний місяць
|
2,3 день
|
5 січня
|
Висхідний місяць
|
3, 4 день
|
6 січня
|
Висхідний місяць
|
4, 5 день
|
7 січня
|
Висхідний місяць
|
5, 6 день
|
8 січня
|
Висхідний місяць
|
6, 7 день
|
9 січня
|
Перша чверть
|
7, 8 день
|
10 січня
|
Висхідний місяць
|
8, 9 день
|
11 січня
|
Висхідний місяць
|
9, 10 день
|
12 січня
|
Висхідний місяць
|
10, 11 день
|
13 січня
|
Висхідний місяць
|
11, 12 день
|
14 січня
|
Висхідний місяць
|
12, 13 день
|
15 січня
|
Висхідний місяць
|
13, 14 день
|
16 січня
|
Висхідний місяць
|
14, 15 день
|
17 січня
|
Висхідний місяць
|
15, 16 день
|
18 січня
|
Повний місяць
|
16, 17 день
|
19 січня
|
Спадний місяць
|
17, 18 день
|
20 січня
|
Спадний місяць
|
18, 19 день
|
21 січня
|
Спадний місяць
|
19, 20 день
|
22 січня
|
Спадний місяць
|
20, 21 день
|
23 січня
|
Спадний місяць
|
21, 22 день
|
24 січня
|
Спадний місяць
|
22 день
|
25 січня
|
Третя чверть
|
22, 23 день
|
26 січня
|
Спадний місяць
|
23, 24 день
|
27 січня
|
Третя чверть
|
24, 25 день
|
28 січня
|
Спадний місяць
|
25, 26 день
|
29 січня
|
Спадний місяць
|
26, 27 день
|
30 січня
|
Спадний місяць
|
27, 28 день
|31 січня
|Спадний місяць
|28, 29 день
Сприятливі дні у цьому місяці: 7, 12, 23, 27 січня.
Несприятливі числа: 2, 9, 18, 25 січня.
Місячні фази в січні:
- Молодик – 2 січня о 21:36.
- Повний місяць – 18 січня о 02:51.
- Висхідний Місяць – 03 – 17 січня 2022 року.
- Місячне затемнення – немає.
- Сонячне затемнення – немає.
Які стадії проходить Місяць
- Новий Місяць – у цей період місяця не видно.
- Молодий Місяць – перша поява місяця на небі після нового місяця у вигляді вузького серпа.
- Перша чверть – освітлена лише половина місяця.
- Висхідний Місяць.
- Повний Місяць – стан, коли місяць цілком освітлений.
- Спадний Місяць.
- Остання чверть – знову освітлена лише половина місяця.
- Старий Місяць.