Місячний календар на січень: коли можна побачити повню у новому році

31 грудня 2021 , 23:00
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Джерело:

24 канал

Коли в січні можна буде побачити повний місяць – дивіться шлях світила у перший місяць 2022 року.

Місячний календар розкаже, які дні будуть сприятливі та несприятливі для ваших справ.

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Місячний календар на січень

1 січня

Спадний місяць

27, 28 день

2 січня

Новий місяць

28, 29, 1 день

3 січня

Висхідний місяць

1, 2 день

4 січня

Висхідний місяць

2,3 день

5 січня

Висхідний місяць

3, 4 день

6 січня

Висхідний місяць

4, 5 день

7 січня

Висхідний місяць

5, 6 день

8 січня

Висхідний місяць

6, 7 день

9 січня

Перша чверть

7, 8 день

10 січня

Висхідний місяць

8, 9 день

11 січня

Висхідний місяць

9, 10 день

12 січня

Висхідний місяць

10, 11 день

13 січня

Висхідний місяць

11, 12 день

14 січня

Висхідний місяць

12, 13 день

15 січня

Висхідний місяць

13, 14 день

16 січня

Висхідний місяць

14, 15 день

17 січня

Висхідний місяць

15, 16 день

18 січня

Повний місяць

16, 17 день

19 січня

Спадний місяць

17, 18 день

20 січня

Спадний місяць

18, 19 день

21 січня

Спадний місяць

19, 20 день

22 січня

Спадний місяць

20, 21 день

23 січня

Спадний місяць

21, 22 день

24 січня

Спадний місяць

22 день

25 січня

Третя чверть

22, 23 день

26 січня

Спадний місяць

23, 24 день

27 січня

Третя чверть

24, 25 день

28 січня

Спадний місяць

25, 26 день

29 січня

Спадний місяць

26, 27 день

30 січня

Спадний місяць

27, 28 день
31 січня Спадний місяць 28, 29 день

 

Сприятливі дні у цьому місяці: 7, 12, 23, 27 січня.

Несприятливі числа: 2, 9, 18, 25 січня.

Місячні фази в січні:

  • Молодик – 2 січня о 21:36.
  • Повний місяць – 18 січня о 02:51.
  • Висхідний Місяць – 03 – 17 січня 2022 року.
  • Місячне затемнення – немає.
  • Сонячне затемнення – немає.

Які стадії проходить Місяць

  • Новий Місяць – у цей період місяця не видно.
  • Молодий Місяць – перша поява місяця на небі після нового місяця у вигляді вузького серпа.
  • Перша чверть – освітлена лише половина місяця.
  • Висхідний Місяць.
  • Повний Місяць – стан, коли місяць цілком освітлений.
  • Спадний Місяць.
  • Остання чверть – знову освітлена лише половина місяця.
  • Старий Місяць.

 

Автор: Ярослава Прадід