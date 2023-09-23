Вулиці з безхатьками, гори сміття та ожиріння: як живуть в найбільш "нездоровому" місті

У Британії є містечко, яке називають "найбільш нездоровим" у країні. Воно має назву Пітерборо і його містяни прославилися своїми шкідливими звичками.

Попри те, що у містечку є 20 спортзалів, рівень куріння серед населення є одним з найвищих у країні. Оцінку населеного пункту проводили за 12 критеріями.

Дивіться також Це просто смішно: розкрито таємницю "метеоритного" кратера на пляжі в Ірландії

Після аналізу даних Управління національної статистики місто назвали найбільш нездоровим для життя у Великій Британії. Оцінку проводили за 12 критеріями, серед яких:

якість повітря,

рівень куріння серед дорослих,

зловживання алкоголем,

поширеність раку, діабету,

зловживання наркотиками,

здорові харчові звички,

високий кров'яний тиск,

захворювання нирок і печінки,

дорослі з проблемами психічного здоров'я,

рівень ожиріння та фізична активність рівнів.

Зі 100 пунктів населений пункт набрав усього 40.

Що відбувається у місті Пітерборо

Навпаки, найздоровіший район Британії Саут-Гемс у Девоні набрав 80 балів зі 100.

У містечку є 20 спортзалів, але понад 60,7% населення страждають на ожиріння, а рівень куріння серед містян набрав понад 29%, і є одним із найвищих у країні. Через неправильний спосіб життя понад 30% дітей теж мають зайву вагу.

Всюди є безхатченки, іноземці займають усе житло, паби закриваються, банки закриваються, фаст-фуд повсюди, кругом продають наркотики, а крадіжки в магазинах схожі на пандемію. Нічого не відбувається, коли їх спіймають, оскільки вони завжди психічно хворі, але це позбавляє будь-якої надії на покращення,

– розповідають жителі.

Попри це, місцеві мешканці люблять своє місто і вірять в його кращу долю.

Додамо, що британське село Данвіч, розташоване у Східній Англії, може повністю зникнути через море, яке нещадно поглинає село. Його вже охрестили британською Атлантидою.