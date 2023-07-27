У Данвічі мешкає лише 86 осіб. Проте, селище має багатовікову історію, яка лежить просто біля берегів його піщаних пляжів.

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Частина прибережного селища розташована над місцем, яке називають "британською Атлантидою", оскільки середньовічні та старі частини села були поглинені хвилями. Море поступово руйнує берегову лінію, розмиваючи скелі та наближаючи жителів і їхні будинки до моря.

За словами одного з місцевих жителів, Данвіч колись був великим середньовічним поселенням, але ерозія неухильно змушує село зменшуватися в розмірах і засмоктує в море "багатовікову історію". Вже кілька століть поспіль берегова лінія втрачає близько метра за рік.



У Британії селище може повторити долю Атлантиди / Фото The Mirror

Туристи поспішають побачити "Британську Атлантиду"

Попри свої розміри, це маленьке село, як і раніше, приваблює туристів.

Ми бачимо багато туристів, але не як на великому курорті, тому що тут немає нічого, що могло б привабити багато людей. Тут хороший пляж. Тут добре купатися. Але тут немає рядів магазинів із рибою та чипсами. Такого роду речей тут просто не існує,

– пояснив голова фонду Dunwich Greyfriars Trust Джефф Абелл.

На березі моря розташоване кафе Flora Tea Rooms, а далі вглиб острова можна випити пінту пива в пабі The Ship. Зокрема, у районі розташовані руїни та музей, що розповідає про багату багатовікову історію села.



Руїни у Данвічі / Фото The Mirror

Додамо, що у Британії також є село Даунхем. Його вважають одним з найкрасивіших у країні. Однак захоплює воно не лише красою. Річ у тім, що у селі немає жодних ознак сучасного життя: ні телевізійних антен, ні дорожніх знаків, ні розмітки.