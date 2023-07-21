Екскурсії для усіх охочих проводить художник Ніколя Буіссарт. Він стверджує, що йому подобається похмура чарівність міста.

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Що сталося з містом

Бельгійське містечко Шарлеруа багато років тому було серцем вугільної промисловості країни. Однак після того, як його покинули люди, у 2009 році голландська газета De Volkskrant назвала місто "найпотворнішим містом у Всесвіті". Попри негативний заголовок, Буіссарт заявив, що стаття – це "ідеальна маркетингова можливість".

Якщо вас вважають потворним містом, то ви цілком можете стати найпотворнішим,

– сказав він.

Буіссарт додав, що разом зі своїм другом він створив сайт, що рекламує "Пригоду в Шарлеруа", і відтоді сотні людей цікавляться їхнім туром. Він стверджує, що спочатку місцева влада ненавиділа його туристичні групи, але поступово вони прийняли ці тури.

Люди, які замовляють екскурсію в Ніколя, можуть бути найрізноманітнішими: від школярів до парубоцьких вечірок і членів Європейської комісії.



Бельгійське містечко Шарлеруа / Фото Daily Star

У місті є будинок серійного вбивці

Ще одна історія, яка не залишає байдужими туристів, пов'язана із розслідуванням справи серійного вбивці Марка Дютру. Його методи були жахливі: він викрадав своїх жертв і утримував їх у своєму підвалі, катуючи. Однак, у червні, його колишній "дім жахів" у Шарлеруа був повністю зруйнований, щоб звільнити місце для скверу.