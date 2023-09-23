Несмотря на то, что в городке есть 20 спортзалов, уровень курения среди населения является одним из самых высоких в стране. Оценку населённого пункта проводили по 12 критериям.
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После анализа данных Управления национальной статистики город назвали наиболее нездоровым для жизни в Великобритании. Оценку проводили по 12 критериям, среди которых:
- качество воздуха,
- уровень курения среди взрослых,
- злоупотребление алкоголем,
- распространенность рака, диабета,
- злоупотребление наркотиками,
- здоровые пищевые привычки,
- высокое кровяное давление,
- заболевания почек и печени,
- взрослые с проблемами психического здоровья,
- уровень ожирения и физическая активность уровней.
Из 100 пунктов населенный пункт набрал всего 40.
Что происходит в городе Питерборо
В городке есть 20 спортзалов, но более 60,7% населения страдают ожирением, а уровень курения среди горожан набрал более 29%, и является одним из самых высоких в стране. Из-за неправильного образа жизни более 30% детей тоже имеют лишний вес.
Везде есть бездомные, иностранцы занимают все жилье, пабы закрываются, банки закрываются, фаст-фуд повсюду, кругом продают наркотики, а кражи в магазинах похожи на пандемию. Ничего не происходит, когда их поймают, поскольку они всегда психически больны, но это лишает какой-либо надежды на улучшение,
– рассказывают жители.
Тем не менее, местные жители любят свой город и верят в его лучшую судьбу.
Добавим, что британское село Данвич, расположенное в Восточной Англии, может полностью исчезнуть из-за моря, которое беспощадно поглощает село. Его уже окрестили британской Атлантидой.