Несмотря на то, что в городке есть 20 спортзалов, уровень курения среди населения является одним из самых высоких в стране. Оценку населённого пункта проводили по 12 критериям.

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После анализа данных Управления национальной статистики город назвали наиболее нездоровым для жизни в Великобритании. Оценку проводили по 12 критериям, среди которых:

качество воздуха,

уровень курения среди взрослых,

злоупотребление алкоголем,

распространенность рака, диабета,

злоупотребление наркотиками,

здоровые пищевые привычки,

высокое кровяное давление,

заболевания почек и печени,

взрослые с проблемами психического здоровья,

уровень ожирения и физическая активность уровней.

Из 100 пунктов населенный пункт набрал всего 40.

Любопытно! Напротив, самый здоровый район Британии Саут-Гэмс в Девоне набрал 80 из 100 баллов.

Что происходит в городе Питерборо

В городке есть 20 спортзалов, но более 60,7% населения страдают ожирением, а уровень курения среди горожан набрал более 29%, и является одним из самых высоких в стране. Из-за неправильного образа жизни более 30% детей тоже имеют лишний вес.

Везде есть бездомные, иностранцы занимают все жилье, пабы закрываются, банки закрываются, фаст-фуд повсюду, кругом продают наркотики, а кражи в магазинах похожи на пандемию. Ничего не происходит, когда их поймают, поскольку они всегда психически больны, но это лишает какой-либо надежды на улучшение,

– рассказывают жители.

Тем не менее, местные жители любят свой город и верят в его лучшую судьбу.

Добавим, что британское село Данвич, расположенное в Восточной Англии, может полностью исчезнуть из-за моря, которое беспощадно поглощает село. Его уже окрестили британской Атлантидой.