Про це в ефірі національного телемарафону розповів львівський мер Андрій Садовий, пише 24 Канал. Він пояснив, чи може статуя Емануеле Джіаннеллі потрапити у Київ.

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Чи відвідає "Містер Арбітріум" ще й Київ

За словами Садового, після Львова статуя "Містера Арбітріума" має поїхати у Брюссель. Водночас він не виключає, що після бельгійської столиці велетень знову повернеться в Україну – до Києва. "Пробуємо", – зазначив політик.

Мер розповів, що Віталій Кличко, його колега зі столиці, звернув увагу на статую в рамках свого перебування на Lviv Urban Forum. Втім, графік мандрівок "Містера Арбітріума" чітко розписаний.

Але в часи сьогоднішнього дня все можливо у світі. Адже Україна ламає будь-які стандарти, будь-які правила. Тому що здоровий дух і сила перемагають,

– вважає Садовий.

Як мер коментує дискусії щодо велетня

Садовий наголосив, що тільки найвідоміші міста світу заслуговують на те, аби приймати "Містер Арбітріума". Сьогодні Львів – серед них, і люди продовжують вишиковуватися у чергу, аби зробити фото напам'ять. Так, є люди, яким така ідея не до душі. Але тих, кому статуя сподобалася, значно більше, переконаний політик.



"Містер Арбітріум" та його автор у Флоренції / Сайт Емануеле Джіаннеллі​

Міський голова наголосив, що це – сучасне мистецтво, воно заставляє думати. "А думальні процеси сьогодні потрібні для кожного з нас", – переконаний він.

Не переживайте, вона (статуя – 24 канал) скоро поїде у Брюссель. І тоді буде інша проблема, будуть говорити: "Не віддавайте, лишіть її у Львові". Такі вже є львів'яни,

– підсумував мер.

Зазначимо, що у Львові обговорювали доцільність такого перформансу, зокрема цікавилися його фінансуванням на тлі війни. Втім, як раніше пояснив Садовий, місто не витратило на це жодної гривні.