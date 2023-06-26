Вперше за його 10-річну історію фестиваль проведуть не у Тернополі. Цього разу захід прийматиме Львів. Саме там наразі є всі можливості дотриматися правил безпеки, повідомляє 24 Канал.

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Чому довелося зробити перерву аж на 20 місяців

Спочатку "Файне Місто", за словами організаторів, було "маленьким локальним фестивалем". Втім, з часом він переріс у "велике автономне місто зі своєю історією, культурою та звичаями". У 2022 році рада оборони Тернопільщини заборонила проводити концерт із відвідувачами. Фестиваль таки відбувся – вперше у форматі онлайн-трансляції.

Головна ціль фестивалю у 2023 році – збір грошей для забезпечення логістичних та гуманітарних потреб "Азову". З цією бригадою команда "Файного Міста" співпрацює від початку повномасштабного вторгнення.

"Файне Місто-2023" у Львові

Фестиваль пройде із 28 по 30 липня на території !FESTrepublic, що на вулиці Старознесенській 24 – 26. Вартість квитків коливається від 800 гривень (одноденний квиток) до 4 000 гривень (преміум квиток на 3 дні).

На фестивалі буде аж 5 сцен: Main Stage; Dark Stage; Light Stage; Амфітеатр та Underground Stage. Крім цього, на території фестивалю облаштують близько 15 розважальних локацій.

Організатори пояснили, що !FESTrepublic та його околиці повністю відповідають критеріям для проведення подій в умовах воєнного стану. Важливо, що на території облаштовані укриття, де відвідувачі зможуть безпечно перечекати повітряну тривогу.

Хто запалюватиме сцену фестивалю у 2023-му:

"Жадан і собаки";

"Мотор'Ролла";

ТНМК;

"Один в каное";

Detach;

Саша Буль;

Христина Соловій;

Epolets;

"Фіолет;

"Воплі Відоплясова";

"Веремій";

та багато інших.

Зверніть увагу! Повний перелі гуртів можете переглянути за цим посиланням. Зірковий лайн-ап розкриватимуть поступово, тож слідкуйте за оновленнями.