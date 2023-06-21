З цієї нагоди гурт запустив у соцмережах флешмоб #SUPERNATION2023. Українцям пропонують поділитися своїми суперздібностями, переможців запросять за лаштунки концертів, повідомляє 24 Канал.

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Більше про альбом Supernation

На концерті можна буде послухати пісні альбому Supernation, над яким музиканти почали працювати ще у 2013 році. Крім цього, звучатимуть й інші улюблені хіти шанувальників гурту. У "Другій ріці" пояснили, що хочуть не просто розважити людей та підняти їм настрій, а й надати заряд енергії та сили для боротьби.

Згадати Supernation надихнули люди, які "несподівано" почули їхні "нові пісні" на радіо й телебаченні, пояснив лідер рок-гурту Валерій Харчишин. "Те, що для нас є очевидним з 2014 року, для них було дивним. Але друзі були щиро здивовані, що пісні написані 9 років тому", – зазначив він.

Хоч в альбомі Supernation війна не є основною темою і ці пісні не були почутими у 2014-му, вони говорили саме про актуальність пісень, натхненних війною,

– підкреслив музикант.

Коли та де будуть концерти

Київ – 24 червня у концертній залі Stereo Plaza. Саме там 9 років тому й презентували альбом Supernation. Ціни на квитки коливаються у межах 750 – 2300 гривень.

– 24 червня у концертній залі Stereo Plaza. Саме там 9 років тому й презентували альбом Supernation. Ціни на квитки коливаються у межах 750 – 2300 гривень. Львів – 12 серпня у клубі !FESTrepublic, що на Старознесенській 24 – 26. Квиток обійдеться у 550 гривень.

Як потрапити за лаштунки

Щоб взяти участь у флешмобі, потрібно зняти відео під улюблену пісню з альбому Supernation. Музиканти закликають українців поділитись своїми суперздібностями, які проявилися після повномастабного вторгення Росії.

У "Другій Ріці" наголосили, що підійде будь-що, завдяки чому люди тримаютесь "на плаву", й закликали проявляти креатив. Водночас пояснили на конкретних прикладах, що можна показати у відео:

як ви переживаєте повітряні тривоги;

як даєте раду з домашніми справами та роботою;

як справляєтеся зі стресом;

танці всупереч страху;

збирання гуманітарної допомоги;

плетіння сіток;

співи у бомбосховищах;

та інше.

Зверніть увагу! В кожній соцмережі (фейсбук, інстаграм, тікток) визначать по 2 переможці. Ними стануть автори, чиї відео наберуть найбільшу кількість лайків у відповідній соцмережі та у кожному місті. Детальніше про умови – за посиланням.