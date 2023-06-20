Гурт фактично припинив свою творчу діяльність ще у 2011 році. Восени 2021-го країну сколихнула новина про смерть його співзасновника і вокаліста Міська Барбари.

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"Це буде інша історія"

Наприкінці травня 2023 року "Мертвий півень" повернувся на сцену, виступивши на концерті-презентації книги Сергія Жадана. Спочатку було незрозуміло, одноразовий такий виступ чи ні, та хто ж співатиме. Згодом в інтерв'ю ZAXID.NET музиканти розставили усі крапки над "і". Вони переконані, що тепер творитимуть "іншу історію".

Розмови про те, щоб зібратися знову велися давно. "Коротко кажучи, все було таке невизначене, а поштовхом стала смерть Барбари. Ми якось усвідомили, що відкладати далі не вийде, бо може статись будь-що", – зазначив гітарист Роман Чайка.

Коли та де послухати гурт у Львові

5 серпня у Львові у !FESTrepublic, що на вулиці Старознесенській 24 – 26. Вартість квитків коливається від 490 до 1050 гривень. У концерті візьмуть участь усі з "золотого" складу гурту, а саме:

Олег "Джон" Сук – бас;

бас; Роман Чайка – гітара;

гітара; Юрій Чопик – акустична гітара;

Олесь Слободян – барабани;

барабани; Ярина Якуб'як – вокал.

Також будуть і нові музиканти – Андрій Альфавіцький (перкусія) та Юрій Рокецький (вокал). "Зі світлою памʼяттю про Михайла Барбару та Любомира Футорського, що вже відійшли у кращі світи", – підкреслили у гурті.

Зверніть увагу! У "Мертвому півні" раніше запевнили, що це буде перший, але не останній сольний концерт. "Хочемо серію концертів зробити, наскільки це нам війна дозволить", – пояснили там.

Крім цього, "Мертвий півень" вперше візьме участь у фестивалі Свято музики, що вже одинадцятий раз відбудеться у Львові. Послухати гурт можна буде 21 червня о 15:00 у Закапелку Маркіяна Іващишина, що біля закладу "Дзиґа".

Коротко про нового вокаліста – Юрія Рокецького

Як розповів сам Рокецький, народився він у музичній сім'ї, його батько – відомий скрипаль на Тернопільщині. Навчався новий вокаліст "Мертвого півня" у ЛНУ імені Івана Франка на юридичному факультеті. Був фанатом "Мертвого півня" і, як зауважили музиканти, знає усі пісні гурту напам'ять. Раніше у Green Silence.

Рокецький наголосив, що він – не Місько Барбара, якого вважає справжнім феноменом. А самодостатній музикант, який має свій досвід та свої амбіції. "Я не хочу бути копією чи клоном", – підкреслив він.