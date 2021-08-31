Міністерка перервала інтерв'ю через сина: він увірвався в прямий ефір з морквою дивної форми

Політикиня з Нової Зеландії давала інтерв'ю по Zoom в прямому ефірі. У цей момент до кімнати увірвався її син та почав розмахувати перед камерою великою морквиною фалічної форми.

Поки Кармель Сепулоні, міністерка соціального розвитку Нової Зеландії, проводила інтерв'ю, її син розбирав покупки. Він виявив в пакеті з продуктами овоч незвичайної форми й одразу вирішив показати знахідку мамі.

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Хлопчик, сміючись, почав розмахувати овочем перед Сепулоні. Тож не дивно, що Бесіда Кармель раптово переросла в боротьбу з сином за морквину.

У той момент, коли ви проводите живе інтерв'ю за допомогою Zoom, і ваш син входить в кімнату з криком і тримає деформовану моркву у формі чоловічої частини тіла. Так, ми майже боролися за морквину на камеру, і так, я сміюся над цим зараз, але не в той час!,

– написала політикиня на своїй сторінці у твітері.

"Привіт всім батькам, які працюють з дому і стежать при цьому за дітьми – я з вами! Собі на замітку: ніколи більше не купувати морквину дивної форми", – додала міністерка.

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