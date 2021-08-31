Поки Кармель Сепулоні, міністерка соціального розвитку Нової Зеландії, проводила інтерв'ю, її син розбирав покупки. Він виявив в пакеті з продуктами овоч незвичайної форми й одразу вирішив показати знахідку мамі.

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Хлопчик, сміючись, почав розмахувати овочем перед Сепулоні. Тож не дивно, що Бесіда Кармель раптово переросла в боротьбу з сином за морквину.

У той момент, коли ви проводите живе інтерв'ю за допомогою Zoom, і ваш син входить в кімнату з криком і тримає деформовану моркву у формі чоловічої частини тіла. Так, ми майже боролися за морквину на камеру, і так, я сміюся над цим зараз, але не в той час!,

– написала політикиня на своїй сторінці у твітері.

"Привіт всім батькам, які працюють з дому і стежать при цьому за дітьми – я з вами! Собі на замітку: ніколи більше не купувати морквину дивної форми", – додала міністерка.

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