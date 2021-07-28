Міла Куніс створила NFT-мультфільм про котів, які курять марихуану: скільки коштує перегляд

Новий короткометражний анімаційний серіал для дорослих присвячений п'яти домашнім кішкам, які таємничим чином стають розумними. Але переглянути його зможуть не всі.

Stoner Cats – новий мультсеріал, продюсуванням якого займалася американська актриса Міла Куніс з допомогою голлівудських креативників, талановитих аніматорів, технічних фахівців та експертів з NFT. Анімаційна стрічка створена у новому форматі та розповідає про котів, що палять марихуану.

Це цікаво Людина, яка перемогла казино: історія Едварда Торпа – теоретика і практика азартних ігор

Автори нового анімаційного серіалу у форматі NFT розповіли, що це буде зворушлива історія про котів, які кайфують при децентралізації індустрії розваг. Володіючи "вищим розумом", вони усвідомлюють, що їх улюблена господиня, міс Стоунер, потребує порятунку з безлічі небезпечних ситуацій.

Проте серіал покажуть на закритому сайті, доступ до якого можна отримати, придбавши Stoner Cats TOKEn – цифрову ілюстрацію одного з персонажів шоу. Вартість NFT однієї з картинок – 0,35 ETH – приблизно 800 доларів.

Ми вважаємо, що технологія блокчейн дозволяє фанатам безпосередньо впливати на контент, який вони хочуть подивитися, і бути частиною процесу його створення, Цей мультсеріал і колекційні предмети NFT – наш сміливий науковий експеримент, який з'ясує, хто хоче приєднатися до революції,

– йдеться на сайті Stoner Cats.

Трейлер мультсеріалу "Stoner Cats" від Міли Куніс: дивитись онлайн

Перший сезон Stoner Cats буде містити шість серій. Прем'єра першої серії відбудеться 29 липня на сайті. Тривалість – 5 хвилин. Якщо глядачі куплять 75 відсотків випущених NFT, автори серіалу обіцяють представити наступний сезон.

Міла Куніс створила мультфільм про котів, які курять марихуану / Фото Stoner Cats

Котів озвучили Міла Куніс, актор Ештон Катчер, комік Кріс Рок, творець "Гріффінів" Сет Макфарлейн та співзасновник проєкту Ethereum Віталій Бутерін. А голосом Джейн Фонди говоритиме власниця котиків міс Стоунер "Матріарх".

Що таке NFT Це сучасна технологія, створена з допомогою блокчейну Ethereum. Вона закріпляє за особою право власності на певний віртуальний товар. Такий токен є унікальним за своїми характеристиками, його неможливо замінити жодним іншим.

До теми На eBay продают воздух с концерта Канье Уэста: ставки растут