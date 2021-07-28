Stoner Cats – новий мультсеріал, продюсуванням якого займалася американська актриса Міла Куніс з допомогою голлівудських креативників, талановитих аніматорів, технічних фахівців та експертів з NFT. Анімаційна стрічка створена у новому форматі та розповідає про котів, що палять марихуану.

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Автори нового анімаційного серіалу у форматі NFT розповіли, що це буде зворушлива історія про котів, які кайфують при децентралізації індустрії розваг. Володіючи "вищим розумом", вони усвідомлюють, що їх улюблена господиня, міс Стоунер, потребує порятунку з безлічі небезпечних ситуацій.

Проте серіал покажуть на закритому сайті, доступ до якого можна отримати, придбавши Stoner Cats TOKEn – цифрову ілюстрацію одного з персонажів шоу. Вартість NFT однієї з картинок – 0,35 ETH – приблизно 800 доларів.

Ми вважаємо, що технологія блокчейн дозволяє фанатам безпосередньо впливати на контент, який вони хочуть подивитися, і бути частиною процесу його створення, Цей мультсеріал і колекційні предмети NFT – наш сміливий науковий експеримент, який з'ясує, хто хоче приєднатися до революції,
– йдеться на сайті Stoner Cats.

Трейлер мультсеріалу "Stoner Cats" від Міли Куніс: дивитись онлайн

Перший сезон Stoner Cats буде містити шість серій. Прем'єра першої серії відбудеться 29 липня на сайті. Тривалість – 5 хвилин. Якщо глядачі куплять 75 відсотків випущених NFT, автори серіалу обіцяють представити наступний сезон.

Міла Куніс створила мультфільм про котів, які курять марихуану

Міла Куніс створила мультфільм про котів, які курять марихуану / Фото Stoner Cats

Котів озвучили Міла Куніс, актор Ештон Катчер, комік Кріс Рок, творець "Гріффінів" Сет Макфарлейн та співзасновник проєкту Ethereum Віталій Бутерін. А голосом Джейн Фонди говоритиме власниця котиків міс Стоунер "Матріарх".

Що таке NFT

Це сучасна технологія, створена з допомогою блокчейну Ethereum. Вона закріпляє за особою право власності на певний віртуальний товар. Такий токен є унікальним за своїми характеристиками, його неможливо замінити жодним іншим.

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