Мерседес Майкла Джордана виставили на аукціон – дешевше ніж кросівки: яка вартість авто

Авто відомого баскетболіста Майкла Джордана виставили на аукціон зі стартовою ціною 24 тисячі доларів.

Mercedes-Benz S600 Lorinser 1996 року, який раніше належав легенді NBA Майклу Джордану, з'явився у продажу на аукціоні Bring a Trailer. Авто було придбано новою суперзіркою баскетболу 23 грудня 1995 року і до 2003 року належало Джордану і його тодішній дружині в Іллінойсі, США.

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Це автомобіль засвітився у документальному серіалі "Останній танок" і є значним предметом пам'ятних речей баскетболіста, оскільки він проїздив на ньому понад 250 тисяч кілометрів.

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Всередині – заводська телефонна система, яка вимовляє "Jordan" при включенні, а також розкішна дерев'яна обробка салону. Двоколірна шкіряна оббивка, передні сидіння з підігрівом і електроприводом, автоматичний клімат управління і люк.



Заводська телефонна система авто вимовляє "Jordan" при включенні / Фото Bring a Trailer



Дерев'яна обробка салону / Фото Bring a Trailer



Двоколірна шкіряна оббивка / Фото Bring a Trailer

Автомобіль виставили на продаж зі стартовою ціною 23 486 доларів США, тоді як кросівки самого Джордана в ідеальному стані 1986 року коштують один мільйон доларів США. Це вже не перший раз, коли Mercedes-Benz S600 продають на аукціоні – минулого року його купив за 202 тисячі доларів автомобільний клуб Беверлі-Хіллз.

На аукціон були подані заявки від зацікавлених сторін з усього світу, які бажали володіти частиною історії... На жаль, учасник, який запропонував найвищу ціну, не зміг забезпечити фінансування, відповідне остаточній ставці. З цієї причини ми вирішили розмістити авто на головному аукціоні Bring a Trailer,

– заявив попередній власник авто.