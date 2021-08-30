У мережі стали вірусними ролики з перехожими, які виконують колесо під час сюжету про ураган Іда

29 серпня на Луїзіану, що в США, обрушився ураган Іда. Здавалося б нічого смішного, проте любителі пожартувати знущаються з репортера телеканалу Weather Джимом Кантором. Адже у своїх репортажах він демонстрував надмірну драматизацію виступів.

Ураган Іда досяг берегів Луїзіани, він накрив узбережжя Мексиканської затоки та продовжує залишати за собою руйнівний слід. Один за одним на телеканалі The Weather Channel виходять сюжети про нього. В одному з таких репортажів репортер Джим Кантор вирішив трохи прикрасити метеорологічне явище. У своїх відеосюжетах, коли Джим говорить про ураган, сильний вітер збиває його з ніг.

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Для репортажу журналіст, який розповідає про погоду, одягнув бейсбольний шолом і виглядає так, ніби його ось-ось знесе. Проте у відео, які стали популярними у мережі, люди на передньому плані спокійно ходили навколо нього в одній футболці та шортах. І навіть виконували колесо. Таким чином люди намагались прямо потролити репортера та сміялися з нього.

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