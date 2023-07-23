Добірку таких фантастичних речей розмістили на відомому онлайн-форумі. Люди у коментарях кажуть, що це саме той випадок, коли "Очікування/реальність" спрацювала в кращий бік.

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Одна з користувачок форуму написала, що віддала кондитеру ескіз торта, який хотіла зробити. Однак те, що вийшло, перевершило всі очікування.



Ідеальний торт / Фото Bored Panda

А як щодо святкових кексів на День народження двох чотирилапих? Схожість вражає.



Святкові кексики для чотирилапих / Фото Bored Panda

Ще один користувач написав: "Випробували рецепт печива з кавових зерен і були приємно здивовані результатами". Вау! Ну це ж просто шедевр.



Печиво за рецептом з інтернету / Фото Bored Panda

А цей тортик ніби з картинки. Супер!



Торт 1 в 1 схожий на той, що у рецепті / Фото Bored Panda

Пам'ятаєте, як зазвичай виглядає морозиво на упаковці та в житті? Це зовсім інший випадок.



Фантастичне морозиво / Фото Bored Panda

І ще один такий приклад. Просто ідеально!



Ідеальне морозиво / Фото Bored Panda

Навіть краще ніж на картинці.



Виглядає дуже апетитно / Фото Bored Panda

На противагу цим фантастичним картинкам існують й такі, що здатні вивести із себе будь-кого. Попереджаємо: перфекціоністам краще це не бачити.