Однак наступні світлини є не менш дратівливими та, на жаль, дуже життєвими.

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Світлина має назву "Я просто хотів шматок скотчу, але вийшло як завжди".



Неправильно відірваний скотч / Фото Bored Panda

О, ні! Ну невже не було кращого місця?



Проводка всередині гарної будівлі / Фото Bored Panda

Ми не знаємо, з чого роблять той клей, але така ситуація трапляється постійно.



Наліпка, яка ніколи не відклеюється нормально / Фото Bored Panda

Книжкову шафу так не використовують!



Неправильно складені книжки / Фото Bored Panda

І обов'язково, щоб кефір чи йогурт ще й бризнули в око...



Захисна плівка на молочці / Фото Bored Panda

Який жах. Будівельники взагалі знали, що та плитка складається у візерунок?



Пекло для перфекціоніста / Фото Bored Panda

Як таке взагалі можливо?



Штопор зламав корок / Фото Bored Panda

Напевно кухар намагався віддати замовлення якомога швидше.



Криво нарізана піца / Фото Bored Panda

Боже, а що ж тоді відбувається всередині будинку?



Дивні вікна / Фото Bored Panda

Ситуація: коли вирішив замовити шкарпетки на "Аліекспрес".



Різні шкарпетки / Фото Bored Panda

Погоджуємося, всі ці світлини життєві та жахливі водночас. Аби трохи розвантажити вашу психіку, пропонуємо тепер подивитися на неземну красу – 5 фото з дна океану, від яких перехоплює подих.