Однак наступні світлини є не менш дратівливими та, на жаль, дуже життєвими.
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Світлина має назву "Я просто хотів шматок скотчу, але вийшло як завжди".
Неправильно відірваний скотч / Фото Bored Panda
О, ні! Ну невже не було кращого місця?
Проводка всередині гарної будівлі / Фото Bored Panda
Ми не знаємо, з чого роблять той клей, але така ситуація трапляється постійно.
Наліпка, яка ніколи не відклеюється нормально / Фото Bored Panda
Книжкову шафу так не використовують!
Неправильно складені книжки / Фото Bored Panda
І обов'язково, щоб кефір чи йогурт ще й бризнули в око...
Захисна плівка на молочці / Фото Bored Panda
Який жах. Будівельники взагалі знали, що та плитка складається у візерунок?
Пекло для перфекціоніста / Фото Bored Panda
Як таке взагалі можливо?
Штопор зламав корок / Фото Bored Panda
Напевно кухар намагався віддати замовлення якомога швидше.
Криво нарізана піца / Фото Bored Panda
Боже, а що ж тоді відбувається всередині будинку?
Дивні вікна / Фото Bored Panda
Ситуація: коли вирішив замовити шкарпетки на "Аліекспрес".
Різні шкарпетки / Фото Bored Panda
Погоджуємося, всі ці світлини життєві та жахливі водночас. Аби трохи розвантажити вашу психіку, пропонуємо тепер подивитися на неземну красу – 5 фото з дна океану, від яких перехоплює подих.