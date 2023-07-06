Представники фотоконкурсу Underwater Photography Guide показали світлини своїх конкурсантів. Стримати захват майже нереально! Це якийсь інший світ.

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Найкраща робота

Найкращою роботою визнали світлину Едвара Еррена "Звільняючи надію". Фотограф зробив цей знімок у Національному парку Галапагоських островів в Еквадорі. Він назвав це унікальним місцем і сказав, що бачив там численні види акул, зокрема дитинча молотоголової акули, зображене на його фото.



Світлина "Звільняючи надію" / Фото Едвара Еррена

Перше місце в категорії "Ширококутна зйомка"

Переможцем у категорії "Ширококутна зйомка" став Пол Кокс зі своєю світлиною "Широко розпростерті руки". Він зробив це фото на Гаваях. На ній зображений скат, що плаває поруч з дайвером. Фотограф описав цю взаємодію як "тихий балет".



Світлина "Широко розпростерті руки" / Фото Пола Кокса

Друге місце в категорії "Ширококутна зйомка"

Друге місце у цій категорії здобула фотографія Петра Полаха "Затоплений чарівний замок". Він зробив свою переможну фотографію під час занурення в печеру на Юкатані у Мексиці. Звичайно, підводне місце повністю темне, тому йому довелося використати п'ять різних спалахів, щоб зробити знімок.



Світлина "Затоплений чарівний замок" / Фото Петра Полаха

Перше місце у категорії "Макро"

Макрозйомка та ще й під водою – це не лише безмежно гарно, але й дуже складно. Однак тут удача посміхнулася Ларсу Міхаелісу. Саме він проявив всю свою майстерність і зробив фото "Гуркіт у джунглях".

Міхаеліс зробив свій легендарний знімок крупним планом у Батангасі, Філіппіни. Пірнаючи, він помітив двох великих скелетних креветок, що "боролися за територію".

Це було схоже на боксерський ринг. Верхня скелетна креветка вдарила суперника по голові однією зі своїх великих клешень. Нижня відскочила назад. Ця сцена нагадала мені бій за звання чемпіона світу між Мухаммедом Алі та Джорджем Форманом,

– зізнався автор фотографії.



Світлина "Гуркіт у джунглях" / Фото Ларса Міхаеліса

Друге місце у категорії "Макро"

Фотограф Ятвай Со підкорив суддів конкурсу своєю світлиною, тож йому присвоїли друге місце у цій категорії. На знімку, що має назву "Червона доріжка", зображена помаранчева риба, що сидить на морському пір'ї, або типі безхребетної морської тварини. Фото зробили у Батангасі, Філіппіни.



Світлина "Червона доріжка" / Фото Ятвая Со