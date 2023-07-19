Світлини, які ви побачите нижче, стали переможцями з 2006 по 2022 рік у номінації "Вікісховище: Знімок року".

До теми Це інша планета: 5 фото з дна океану, від яких перехоплює подих

Американське космічне агентство NASA вперше отримало детальний знімок Стовпів творіння. Він був зроблений за допомогою нового найбільшого космічного телескопа Джеймса Вебба.

Довідка. Стовпи творіння – це гігантське скупчення міжзоряного газу та пилу, яке розташоване в туманності Орел у сузір'ї Змії.



Третє місце у номінації "Картина року 2022" / Фото Вікісховище

Наступна світлина просто вражає деталізацією. Космічний апарат NASA "Нові горизонти" зробив цей кольоровий знімок Плутона з високою роздільною здатністю 14 липня 2015 року.



Перше місце "Картина року 2015" / Фото Вікісховище

Це фото має назву "Еволюція торнадо". Композиція з восьми зображень, знятих послідовно під час формування торнадо в Канзасі, належить Джейсону Вайнгарту.



Перше місце "Картина року 2018" / Фото Вікісховище

Листоїд визирає з отвору в листі дерева у Національному парку Чітван, Непал.



Друге місце у номінації "Картина року 2021" / Фото Вікісховище

Два метелики "п'ють сльози" черепах в Еквадорі.



Перше місце "Картина року 2014" / Фото Вікісховище

Масштабний спалах на поверхні Сонця, який зафіксувала орбітальна обсерваторія SDO.



Друге місце у номінації "Картина року 2012" / Фото Вікісховище​

Виверження вулкана Саричев Пік 12 червня 2009 року на острові Матуа (Північні Курильські острови).



Третє місце у номінації "Картина року 2010" / Фото Вікісховище

Всі ці світлини вкотре доводять, що довкола нас безліч фантастичних речей: як на нашій планеті, так і за її межами. Варто лише вміти їх помічати.