У мережі показали постер гелловінського спецепізоду LEGO Star Wars Terrifying Tales

Анімаційна стрічка LEGO Star Wars Terrifying Tales слідує за минулорічним святковим випуском LEGO Star Wars та містить безліч жартів і відсилань для дорослих глядачів. Тому не дивно, що головних героїв мультфільму можна побачити крізь діру в дерев'яних дверях.

Компанія Дісней представила свіжий постер гелловінського спеціального епізоду під назвою LEGO Star Wars Terrifying Tales. На плакаті зображено зомбі-подібного бойового дроїда з сокирою, що проривається через двері в супроводі переляканого По Демерона, Кайло Рена, Дарта Вейдера, Мола та інших – відсилання до культового "Сяйва" Стенлі Кубрика.

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Сюжет епізоду охопить події після фільму "Зоряні війни: Скайуокер. Схід". Головні герої пілот По Демерон і дроїд ВВ-8 висадяться на планеті Мустафар і відвідають готель Грабали Хатт, побудований на руїнах замку Дарта Вейдера. Там вони дізнаються страшні історії з минулого і розкриють підступну змову темної сторони.

Трейлер гелловінського спецепізоду LEGO Star Wars Terrifying Tales: дивитись онлайн

Реліз спецепізоду заплановано на

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