Компания Disney представила свежий постер хэллоуинского специального эпизода под названием LEGO Star Wars Terrifying Tales. На плакате изображен зомби-подобный боевой дроид с топоромкоторый прорывается через дверь в сопровождении перепуганного По Демерона, Кайло Рена, Дарта Вейдера, Мола и других – отсылка к культовому "Сиянию" Стэнли Кубрика.

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Сюжет эпизода охватит события после фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход". Главные герои пилот По Демерон и дроид ВВ-8 высадятся на планете Мустафар и посетят отель Грабали Хатт, построенный на руинах замка Дарта Вейдера. Там они узнают страшные истории из прошлого и раскроют коварный заговор темной стороны.

Трейлер хэллоуинского спецэпизода LEGO Star Wars Terrifying Tales: смотреть онлайн

Релиз спецэпизода запланирован на 1 октября 2021 года.

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