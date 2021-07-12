Найважливіше – це сім'я: після прем'єри нового "Форсажу" мережу заполонили меми з Віном Дизелем

Нещодавно на кіноекрани вийшла 9 повнометражна частина франшизи "Форсаж". Це викликало не лише хвилю обговорень, відгуків та рецензій, але й величезну кількість мемів, автори яких жартують на тему сім'ї та її важливості у цих фільмах.

Перший "Форсаж", прем'єра якого відбулася у 2001 році, розповідав глядачам історію про незаконні вуличні перегони. Проте наступні фільми поступово набували все більшого масштабу та глибини. Мова не лише про більш технологічний транспорт та зброю, а й взаємини героїв – разом вони пережили чимало пригод і стали справжньою сім'єю.

Це цікаво Чому слоти стали найпопулярнішими ігровими автоматами у всьому світі

Тема сімейних цінностей завжди була однією з провідних у "Форсажі". Особливо часто про них говорив Домінік Торетто, роль якого виконує Він Дизель. Герой впевнений, що сім'я – це найважливіше у житті, і з цим важко посперечатися.

Проте іноді його дії та переконання межують з абсурдом, що робить їх відмінною темою для інтернет-мемів. Нова порція смішних картинок про сім'ю та Домініка Торетто, який з її допомогою долає всі складнощі, заполонила мережу після прем'єри нового фільму. Розваги 24 зібрали найсмішніші з них. Приємного перегляду!

Кевін: – Я не хочу нової родини! Я не хочу ніякої родини! Домінік:

Заради сім'ї Торетто потрапив навіть у "Король Лев"

Гаррі Поттер: – Що з ним сталося? Домінік: – У нього не було сім'ї.

Танос: – Я неминучий. Домінік: Ні, сім'я неминуча!

– У тебе є мій меч. – І мій лук. – І моя сокира. – І моя сім'я...

"Це час для сім'ї!"

Локі: – У мене є армія. Домінік: – У нас є сім'я.

– Доме, що ти тут робиш? – З сім'єю так не поступають.

– Доме, це самогубство! – Танос сильний… Але не такий сильний як сім'я!

– Він з тобою? – Я думав, що він з тобою… – Я з моєю сім'єю!

– Здається, тобі потрібна допомога, Скайвокере! – Доме, що ти робиш у космосі? – Тобі не потрібна логіка, коли у тебе є сім'я...

– Гравітація так не працює. – У мене немає гравітації, у мене є сім'я.

Немає нічого сильнішого за сім'ю

Вибір очевидний

Сімейний розмір – це те, що треба

Дивіться також 15 курйозних фото людей, які здійснили мрію і зустрілися з кумирами