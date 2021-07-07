Після таких випадків люди в інтернеті розповідають смішні історії та діляться курйозними фотографіями своїх зустрічей з кумирами. Деякі з них викликають заздрість, а інші – сором і співчуття, проте всі вони здатні розвеселити та покращити настрій.
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"Мій дядько спіткнувся і впав перед королевою у 1987 році"
"Білл Мюррей колись няньчив нас із братом"
"У 80-х Білл Най ходив на вечірки до моєї мами"
"Мій тато і Елвіс. Він завжди говорив нам, що вони тусуються разом, і ми не вірили йому, поки не побачили це фото"
"Коли я робив це селфі, то попросив Семюеля Л. Джексона показати, як насправді він ставиться до подібних речей"
"На роботі мою маму попросили сказати "бездомному чоловікові", що він не може тут бути. Цей чоловік – Білл Мюррей"
"Мій син більше схожий на Гаррі Поттера, ніж він сам"
"Мій тато грає проти Майкла Джордана у середній школі"
"Обличчя моєї дружини у день нашого весілля, і тоді, коли вона зустріла Роба Лоу"
"Я трохи перенервував, коли зустрів Моргана Фрімена"
"Мій брат зустрів Елтона Джона за обідом"
"Чак Норріс милувався півнем тата мого друга у 80-х"
"Моя дружина познайомилася з Крісом Праттом. Анні Феріс (його колишній дружині) це не сподобалося"
"П'яний Адам Сендлер поцілував мою маму 25 років тому і написав їй записку про це"
"Я зустрівся з Гіларі Клінтон, але здається занадто до неї наблизився. На щастя, охорона мене не вивела звідти"
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