Автори книги Red Lines: Political Cartoons and the Struggle Against Censorship ("Червоні лінії: політичні карикатури та боротьба із цензурою") – карикатурист Сонні Лью та професор Черіан Джордж. Вони взяли інтерв'ю у художників-карикатуристів з усього світу, творчість яких коли-небудь піддавалася цензурі.

Зокрема, у книзі опублікували карикатури на пророка Мухамеда, надруковані французьким сатиричним журналом Charlie Hebdo у 2006 році. Свого часу вони стали причиною терактів та протестів у Франції, Азії та на Близькому Сході. Окрім того, там є неоднозначні зображення з посиланнями на християнство та індуїзм.

Зауважимо! Після передруку деяких із карикатур у 2015 році в офісі редакції Charlie Hebdo відбувся теракт, унаслідок якого загинули 12 людей.

Оскільки у Сингапурі діють суворі закони, що забороняють розпалювання ненависті та дії, що пропагують недоброзичливість між релігійними та расовими групами, книгу "Червоні лінії" визнали "небажаною" та заборонили.

Відтепер кожному, хто імпортуватиме, продаватиме, розповсюджуватиме, виготовлятиме чи відтворюватиме публікацію, загрожує штраф у розмірі до 5000 сингапурських доларів (3700 доларів США або понад 97 000 гривень) чи ув'язнення терміном до року. В особливих випадках застосовуватимуть обидва покарання.

