Авторы книги Red Lines: Political Cartoons and the Struggle Against Censorship ( "Красные линии: политические карикатуры и борьба с цензурой") – карикатурист Сонни Лью и профессор Чериан Джордж. Они взяли интервью у художников-карикатуристов со всего мира, творчество которых когда-либо подвергалось цензуре.

В частности, в книге опубликовали карикатуры на пророка Мухаммеда, впервые напечатанные французским сатирическим журналом Charlie Hebdo в 2006 году. В свое время они стали причиной терактов и протестов во Франции, Азии и на Ближнем Востоке. Кроме того, в книге есть неоднозначные изображения со ссылками на христианство и индуизм.

Заметим! После перепечатки некоторых из карикатур в 2015 году в офисе редакции Charlie Hebdo произошел теракт, в результате которого погибли 12 человек.

Поскольку в Сингапуре действуют строгие законы, запрещающие разжигание ненависти и действия, пропагандирующие недоброжелательность между религиозными и расовыми группами, книгу "Красные линии" признали "нежелательной" и запретили .

Теперь каждому, кто будет импортировать, продавать, распространять, изготавливать или воспроизводить публикацию, грозит штраф в размере до 5000 сингапурских долларов (3700 долларов США или более 97 000 гривен) или заключение сроком до года. В особых случаях будут применять оба наказания.