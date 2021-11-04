Майстер фотошопу тролить людей в інтернеті: вони просять про це самі

В інтернеті є чимало графічних дизайнерів, художників та ілюстраторів, але небагатьом з них вдалося завоювати таку популярність, як Джеймс Фрідман. Він зібрав величезну армію шанувальників завдяки редагуванню світлин своїх підписників у фотошопі. Вони самі просять його підправити свої фото, а він підходить до цього чи то занадто буквально, чи то дуже креативно.

Спершу редагування фото було звичайним хобі для Джеймса, але поступово воно перетворилося у повноцінний проєкт. Зараз його роботи отримують шалений відгук аудиторії, а на сторінки дизайнера у соцмережах підписані мільйони людей.

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Нещодавно Джеймс навіть випустив книгу зі своїми кумедними колажами. До слова, назву для неї він обрав не менш вдалу, ніж правки на фото – "Радість фотошопу. Коли просиш про допомогу не того хлопця".

Розваги 24 підготували добірку найсвіжіших робіт "фотошоп-троля", як Джеймса часто називають в інтернеті. Обіцяємо, буде настільки весело, що ви захочете надіслати йому і власні фото.

"Чи міг би ти видалити усі зайві предмети?"

"Можеш зробити фон страшнішим?"

"Допоможи мені, будь ласка, з цим фото. Воно гарне, але здається, що мені не вистачає руки"

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"Ми хард-рок гурт Formosa. Можеш зробити наш вигляд більш "важчим"? Додати більше металу?"

"Через цю білосніжну сорочку, мої зуби на цьому фото виглядають жовтими. Чи можна зробити щось, щоб це виправити?"

"Можеш забрати руку від моїх грудей?"

"Можеш зробити мене більш небезпечним?"

"Можна зробити так, щоб чоловік позаду виглядав щасливішим?"

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"Мені цікаво, чи можна відредагувати це поруччя на фото?"

"Я зробив це офіційне фото, але одягнув краватку не того кольору. Чи можеш ти змінити її колір на звичайний чорний?"

"Мені цікаво поглянути, як це виглядатиме з водоспадом на задньому плані і, можливо, додати трохи зеленого"