Майбутнє з роботами, але без людей: Netflix випустив новий трейлер аніме-серіалу "Едем"

Онлайн-кінотеатр Netflix представив трейлер анімаційного серіалу "Едем". Мультфільм розповість про незвичайне майбутнє.

"Едем" – це перше японське аніме, яке повністю належить Netflix. У трейлері, який був представлений у середу, 12 травня, показали нових героїв та новий ключовий візуальний ряд аніме.

До теми "Едем": Netflix показав тизер науково-фантастичного японського аніме-серіалу про світ роботів

За сюжетом місто Едем населене виключно роботами, а людей ніхто не бачив вже тисячі років. Несподівано від кріогенного сну прокидається дівчинка Сара, яку два роботи Е92 і А37 візьмуть під свою опіку. Рішення, яке вони приймуть, все змінить.

У далекому майбутньому лежить місто, відоме як "Едем", в якому тисячі років не було людей. З того часу роботи стали єдиною формою існування. Людська дівчинка, Сара, пробуджується від сну, піддаючи сумніву все, у що вчили вірити роботів. Більше не давній міф, два роботи E92 і A37 стають її сурогатними батьками, виховуючи її в безпечному притулку за межами Едему. Хто така Сара, і якщо люди давно не існують, і чому вона з'явилася?

Прем'єра анімаційного серіалу запланована нана платформі Netflix.