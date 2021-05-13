"Эдем" – первое японское аниме, которое полностью принадлежит Netflix. В трейлере, который был представлен в среду, 12 мая, показали новых героев и новый ключевой визуальный ряд аниме.

К теме "Эдем": Netflix показал тизер научно-фантастического японского аниме-сериала о мире роботов

По сюжету город Эдем населен исключительно роботами, а людей никто не видел уже тысячи лет. Неожиданно от криогенного сна просыпается девочка Сара, которую два робота Е92 и А37 возьмут под свою опеку. Решение, которое они примут, все изменит.

В далеком будущем лежит город, известный как "Эдем", в котором тысячи лет не было людей. С тех пор работы стали единственной формой существования. Человеческая девочка, Сара, пробуждается ото сна, подвергая сомнению все, во что учили верить роботов. Больше не древний миф, два работа E92 и A37 становятся ее суррогатными родителями, воспитывая ее в безопасном убежище за пределами Эдема. Кто такая Сара, и если люди давно не существуют, и почему она появилась?

Премьера анимационного сериала запланирована на 27 мая 2021 года на платформе Netflix.